Yalitza Aparicio sorprende al mostrar sus impresionantes ojos verdes

Yalitza Aparicio tomó sus redes sociales para sorprender a sus seguidores con sus ojos de color verde, pues tal parece que la actriz usó un filtro para ver cómo se vería al tenerlos de esta manera.

La actriz tomó con humor la manera en la que lucía con sus ojos verdes, hizo unas cuantas poses y al final comentó que no le convencía la manera en que se veía, a pesar de esto se hizo tendencia, ella dijo:

“¿Y si tuviera los ojos así de mamalines? A mí se me hace que ni me quedan”

Fue a través de su cuenta de TikTok que compartió este inesperado momento, donde dejó ver cómo se divertía con los filtros que estaban en la aplicación, a su publicación reaccionaron sus más de 546 mil fans.

Las respuestas que tuvo Yalitza Aparicio por sus ojos verdes

A los minutos de que la protagonista de la película “Roma” publicará su “nueva apariencia” alcanzó hasta 203, 700 reproducciones, así como más de 10 mil me gusta y cientos de comentarios variados.

Varios le decían que ella no necesitaba tener ojos de color verde para verse hermosa, que no necesitaba cambiar, otros que se veía graciosa con ese filtro, también hubieran personas que la criticaron pues decían que no le quedaban nada bien los ojos de color.

¿Cuántos años tiene Yalitza Aparicio?

La actriz y maestra de preescolar Yalitza Aparicio Martínez, mejor conocida como Yalitza Aparicio, actualmente tiene 28 años, nació el 11 de diciembre de 1993, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

