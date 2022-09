¿Yalitza Aparicio solo acepta papeles protagónicos? Esto es lo que se sabe

Yalitza Aparicio habla de sus proyectos en la actuación.

Tras su exitosa participación en la película “Roma”, Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las actrices más consagradas, por lo que se rumora que solo acepta papeles protagónicos, sin embargo es la propia actriz quien rompe el silenció y habla del tema.

Ante su gran popularidad, mucho se ha dicho sobre sus posibles exigencias para formar parte de nuevas producciones, mismas que han generado chismes en la farándula, sin embargo es la propia actriz quién desmiente rumores.

¿Yalitza Aparicio solo acepta ser protagonista?

¿Qué dijo Yalitza Aparicio sobre sus personajes protagónicos?

Durante un encuentro con los medios, la actriz Yalitza Aparicio, quién ya tiene proyectos en puerta, abordó el rumor sobre sus exigencias de tener papeles protagónicos, algo que asegura es mentira.

“Cada uno de los proyectos es maravilloso, es una oportunidad de ir aprendiendo diferentes roles. En una ocasión me decían, no es que tú solamente quédate con protagónicos, mi idea es, no puedes aprender si te quedas estancado en un solo lugar” dijo.

De igual forma Yalitza aseguró que siempre acepta los proyectos que se le presenta, pues dice que es un gran aprendizaje: “Ten la disponibilidad de hacer un cameo, una pequeña colaboración, participaciones para que tú también aprendas qué es estar en diferentes lugares”.

Por último aseguró que ya está acostumbrada a los reflectores y reveló que no se siente intimidada por las actrices que tienen más experiencia.

¿Cuántas películas tiene Yalitza Aparicio?

¿Cuáles son los próximos proyectos de Yalitza Aparicio?

Desde su participación en la película “Roma”, la actriz Yalitza Aparicio, ha formado parte de varios proyectos, sin embargo estos no han sido lanzados.

Actualmente se encuentra trabajando en la segunda temporada de la serie ‘Los Espookys’ y las películas ‘La gran seducción’ y ‘Presencias’, además de que protagonizará un capítulo de la serie ‘Mujeres Asesinas’.

Desde su lanzamiento al mundo del espectáculo, Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las actrices referentes del cine en México.

