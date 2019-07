Yalitza Aparicio se defiende y envía mensaje tras las críticas por irse de México

Yalitza Aparicio luego de saltar a la fama, debido a su personaje en la película "Roma" del productor Alfonso Cuarón, la actriz ha tenido diversas participaciones en eventos importantes, acaparando las miradas de los reflectores.

La actriz mexicana ha querido seguir preparándose para dedicarse a la actuación y uno de las oportunidades que quiso emprender fue aprender inglés, situación que la llevó a dejar México para irse al extranjero para aprender el idioma, aunque algunos usuarios la han criticado, pues mencionan que Aparicio quiere radicar en otro país para ser exitosa.

Estos fuertes rumores sobre los planes de la actriz mexicana, surgieron debido a que el productor de teatro Pedro Torres, comentó que por varios meses estuvo localizando a Aparicio, sin embargo, no pudo comunicarse con ella.

Tras los comentarios que han surgido en redes sociales, la actriz decidió aclarar dichos rumores y aseguró que no tiene intenciones de migrar a otro lugar para lograr el éxito, pues ella disfruta de su cultura y de las tradiciones de México.

"He estado en México, solo me fui a estudiar; nadie se pone a aprender nuevas cosas, mientras salen oportunidades. No me quiero ir a ningún lado, aquí estoy".