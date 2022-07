Yalitza Aparicio revela la verdad de por qué no ha vuelto al cine

Yalitza Aparicio es una bella actriz mexicana quien se había preparado para ser maestra, saltó a la fama luego de debut en Roma, la película de Alfonso Cuarón del 2018.

Hay que destacar que su interpretación de Cleo, una criada india que trabajaba en una residencia de la Ciudad de México, impactó tanto a los espectadores y a la misma Academia, que fue nominada al Óscar como mejor actriz.

Aunque el público pensó que su carrera iría en ascenso, después de ese gran momento para la talentosa Yalitza Aparicio, lo cierto es que poco se le ha visto involucrada en la pantalla grande, aunque se ha dedicado a realizar muchos otros proyectos.

La revelación de Yalitza Aparicio

Si recordamos, Yalitza participó en un cortometraje y en el 2021 terminó la filmación de Presencias, una cinta de terror, ella ha recibido muchas más propuestas de parte de los productores, pero asegura que los ha rechazado porque se trata de personajes estereotipados.

No hace mucho Yalitza reveló a una entrevista para el diario El País: “Empezaron a llegar varios proyectos, pero reducían lo que soy, y no solo me reducían a mí, sino a todas esas personas que como yo se inspiran y se van a inspirar con mis papeles”.

No niega sus raíces, las defiende

Hay que aclarar que no es que la reconocida actriz oaxaqueña niegue sus raíces, pero está consciente de que encasillarse en papeles como el de la chica del servicio, mandaría un mensaje equivocado a su audiencia.

Por último, la misma Yalitza Aparicio lo explicó: “Aceptar esas propuestas significaba no romper con la estrechez de lo que se nos permite soñar a personas de mi origen. Les estaría diciendo: ¡tú sólo perteneces a este lugar y sólo puedes aspirar a estos papeles!”.

