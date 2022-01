Yalitza Aparicio responde a críticas sobre su inglés

Yalitza Aparicio, actriz que debutó en la película Roma, emitió su opinión respecto al video que circula en redes sociales en donde una influencer experta en el idioma inglés habló sobre la pronunciación de la oaxaqueña.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el video fue compartido por la creadora de contenido SuperHolly, y en en éste analizó la pronunciación de la actriz que fue nominada a un Premio Oscar.

Pese a que en el clip, SuperHolly dijo admirar la inglés de Aparicio, los usuarios de redes sociales no lo tomaron de la mejor manera, incluso aseguraron que ésta sólo buscaba exponer a la artista. Por lo que tras la polémica, fue la misma actriz de Roma quien contestó.

En una reciente entrevista con medios del espectáculo, Aparicio reveló que no tiene conocimiento en la pronunciación del idioma y que le ha costado mucho trabajo, sin embargo, dijo estar está enfocado en ello.

Respecto al video de SuperHolly en donde la influencer analiza un breve clip en la que la actriz aparece leyendo una nota, la oaxaqueña dijo desconocer que existan videos de ella hablando en inglés.

“Todos nos sentimos timados, yo también me emocioné (…) Yo no he buscado si hay videos de mí hablando inglés, no sabía que hablaba inglés, me voy enterando”, comentó.