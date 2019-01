Yalitza Aparicio rechaza ofensivo meme sobre el "Oscar"

La nominada al Oscar, Yalitza Aparicio reaccionó ante un meme lleno de burla, que se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué pasó con Yalitza Aparicio ?

Luego de que se viralizara un meme en donde usuarios se burlan del trabajo que Kate del Castillo, Ana de la Reguera o Karla Sousa han hecho en Hollywood, Yalitza Aparicio lamentó estas imágenes, y pidió respeto por sus compañeras.

La nominada al Oscar por su trabajo en Roma, dijo lo siguiente:

"Ellas son mujeres admirables que están ahí y siguen luchando por representarnos; se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión que tú tengas, es muy complicado llegar al nivel que tú quieres, y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud y están ahí. Yo he recibido mensajes de ellas y se los agradezco que me muestren ese apoyo”.

Yalitza Aparicio que formó parte del lanzamiento de la campaña Mujeres Lenovo 2019, aseguró que tampoco le preocupan las críticas que se hacen sobre ella, donde se le señala de no ser actriz. “Es increíble que existan diversidad de opiniones porque eso te hace dar cuenta en qué estás bien y en qué mal”.

