Yalitza Aparicio por inalcanzable causa polémica entre periodistas

Yalitza Aparicio es una talentosa actriz que subió a la fama por protagonizar "Roma", de Alfonso Cuarón, por la cual incluso fue nominada al Oscar en 2019 y desde entonces, no se le había visto en una película ya que en distintas entrevistas había comentado que rechazaba las propuestas que le mandaban ya que la encasillaban haciendo roles similares al que hizo en la película que la catapultó.

Pero recientemente, la actriz oaxaqueña volvió al ojo público ya que se encuentra estrenando "Presencias", película de terror de Luis Mandoki emitida por la plataforma Vix+.

La reaparición de Yalitza Aparicio en la pantalla grande ha traído algunos rumores entre distintos medios que la han tachado de inalcanzable, ya que ha seleccionado a los medios que podían entrevistarla.

Critican a Yalitza Aparicio de inalcanzable

Fue por ese motivo que en "Chisme No Like" hablaron sobre el hecho: "Yalitza Aparicio no da entrevista a los medios hispanos, hasta ahora que ya se está apagando porqué haber llega un momento que si vos sos tan inalcanzable como Nicole Kidman la verdad nos da hueva", comentó Javier Cerani.

Por su parte, en la alfombra roja de la premier de la película de Luis Mandoki, la mexicana negó dichas aseveraciones cuando los medios la cuestionaron: "Quién te dijo eso que yo no lo sabía, no es cierto", bromeó la actriz.

"Ella obviamente se lava las manos pero sí sabes condenadota, es muy difícil tener entrevista con ella, y pues hay que apoyarla", agregó Elisa Beristain posterior a ver su contestación y agregando que es importante que dentro de los productos audiovisuales haya diversidad.

¿Yalitza Aparicio tuvo un cambio físico?

En el programa "Hollywood la vio y dijo vamos a apoyarla por sus colores y sus facciones", comentó Javier Ceriani a lo que Elisa Beristain comentó: "Checa querido que ya se ve diferente, sus facciones se ven diferentes", a lo que el argentino añadió "Y te acuerdas de una portada que se blanqueo” para que van a poner a una belleza típica mexicana si le van a poner mucha luz para que se vea blanca.

Cabe destacar que en algunas entrevistas la actriz Yalitza Aparicio ha comentado que sufre de una enfermedad crónica de la piel llamada melasma y ha eso se debería su cambio físico.

