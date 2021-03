Yalitza Aparicio padece una enfermedad que le ha cambiado la vida

Yalitza Aparicio es una de las celebridades mexicanas más cotizadas del mundo del espectáculo mexicano y es que desde su descubrimiento en la película Roma de Alfonso Cuarón, se ha dedicado a ser noticias en los principales portales.

Es por eso que la bella oaxaqueña siempre está conquistando las redes y en esta ocasión confesó que cuando terminó la gira promocional de Roma su rostro había cambiado por padecer una enfermedad silenciosa.

Tal parece que la película Roma cambió la vida de Yalitza Aparicio en más de una forma y ahora ha causado revuelo, ya que reveló que también le hizo transformar su piel de una forma que le causó un gran terror.

La enfermedad que padece Yalitza Aparicio

Fue a través de su canal de YouTube, donde la estrella mexicana acostumbra a compartir las partes más íntimas de su vida y en esta vez, la actriz confesó que cuando terminó la gira promocional de la cinta su rostro había cambiado, a causa de las manchas que surgieron en su piel.

La bella Yalitza Aparicio ha confesado que notó una pequeña mancha oscura en el pómulo, bajo los ojos, pero no le prestó atención porque creía que se trataba simplemente de una cicatriz de acné y en ese momento era uno de sus principales problemas de la piel.

Pero eso no fue todo, pues la intérprete de Cleo en Roma, puntualizó que todo fue también su culpa, porque no le prestó atención, y no fue sino hasta que notó que también su nariz y toda la zona media de su cara estaban afectadas, cuando comenzó a preocuparse.

Es por eso que narra que acudió con un especialista quien le diagnosticó melasma, y le dio un tratamiento específico que le ayudó a ir desapareciendo poco a poco las manchas.

Por medio de ese video en YouTube, la mexicana también mostró la gravedad del problema con una foto en la que se ve su cutis con manchas oscuras e irregulares, además de que explicó algunas formas de prevenirlo.

Cabe destacar que Yalitza Aparicio sostuvo que es muy importante que cada persona acuda con algún experto para que le enseñe a detectar las cosas que realmente necesita su piel, sin importar el color pues incluso las personas de tez morena.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.