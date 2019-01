Yalitza Aparicio nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar

La actriz Yalitza Aparicio figura como una de las nominadas a Mejor Actriz en los Premios Óscar en su 91 edición, que se llevará a cabo el próximo 24 de febrero, en dicha categoría compite con las famosas actrices Glenn Close quien participó en "The Wife", Lady Gaga por la cinta "A Star Is Born", Olivia Colman por "The Favourite" y Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?".

La película "Roma" de Alfonso Cuaron, también ha logrado destacar en otros premios como lo fue en los Critics Choice Awards 2019, al ganar cuatro galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. De igual forma también en la 76 entrega de los Globos de Oro ganó en la categoría Mejor película extranjera y Mejor director.

"Roma" retrata la vida del productor de cine mexicano y muestra las actividades cotidianas que hacen las familias y los problemas que suceden en el hogar. En la historia de Alfonso Cuarón, una persona importante en su hogar que ha sido una nana, interpretada por Yalitza Aparcio; la actriz mexicana ha logrado cautivar por su personaje "Cleo" en la cinta.

En las escenas de "Roma", el director relató la vida de una familia y la unión que hay entre ellos con "Cleo", la nana del hogar.

Tras la actuación de Yalitza Aparicio en la cinta del productor mexicano, ha sido una de las mujeres mexicanas que ha logrado acaparar las miradas de los reflectores, prueba de ello fue su presencia en la revista Vogue al aparecer en la portada en la edición de diciembre.

La exitosa película "Roma" de Alfonso Cuarón se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.