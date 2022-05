Yalitza Aparicio no es maestra, aseguran fuertes rumores

Yalitza Aparicio es una de las famosa figuras públicas mexicanas que saltó a la fama como actriz en la película “Roma”, justo cuando se encontraba siendo maestra de preescolar en Tlaxiaco, Oaxaca.

Sorpresivamente han surgido diversos rumores que aseguran que no cuenta con un título como profesora avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), hecho que ha levantado también el debate en las redes sociales.

Resulta que los conductores de televisión Elisa Beristain y Javier Ceriani fueron quienes aseguraron que la SEP no ha comprobado el registro que acredite a la ahora actriz mexicana Yalitza Aparicio como maestra.

Yalitza Aparicio ¿Es o no maestra?

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles…”, mencionó la periodista Elisa Beristain.

“A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles. Es importante que lo aclares Aparicio”.

Fue otro de los comentarios por los que de inmediato sus fans salieron a su defensa argumentando que para sacar un título se necesita tiempo, cuando no se tramitó al estar terminando de estudiar una profesión y si Yalitza no ha realizado el trámite de su cédula profesional es lógico que el título no lo encuentren en el sistema.

Por otro lado, la talentosa Yalitza Aparicio aseguró que sólo ejerció como maestra suplente y tenía los comprobantes de que sí había estudiado, aunque como muchos defienden puede ser que no le dio tiempo de tramitar su título.

¿Qué idiomas habla yalitza Aparicio?

Cabe destacar que el español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas. Forma parte del grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica y la que maneja la famosa actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio.

