¿Yalitza Aparicio no es maestra? Afirman que su título no aparece en la SEP

Conductores de ‘Chisme No Like’ aseguraron que la actriz no es maestra

La profesión de Yalitza Aparicio fue puesta en duda en redes sociales, luego que conductores del programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ aseguraron que la cédula profesional de la actriz de Roma no aparece en el registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La artista se convirtió en 2019 en la primera mujer indígena nominada en los Premios Oscar como 'Mejor actriz' por su participación en la cinta mexicana de Alfonso Cuarón, y desde entonces cautivó a sus fans por su aparición en diversas revistas de moda.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente la actriz fue discriminada por un famoso columnista quien confundió a la artista con una empleada doméstica, lo que provocó indignación entre los millones de seguidores de la oaxaqueña.

¿Por qué dicen que Yalitza Aparicio no es maestra?

La actriz es originaria de Oaxaca.

De acuerdo a Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de ‘Chisme No Like’, la cédula profesional de la actriz no aparece en la SEP, motivo por el cual pusieron en duda la profesión de la artista.

“Siempre dijo Yalitza que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra. Qué malos son. Hay un método para saberlo”, indicó Ceriani.

A lo que Elisa comentó que esa tarea ya estaba hecha. Agregó que buscaron el acta de nacimiento de la activista para poder corroborar sus sus datos en el registro de cédulas profesionales, sin embargo, no lograron dar con su cédula.

Asimismo, los conductores señalaron que el motivo por el que no aparece la cédula de la actriz de la película ‘Roma’ es porque “no le dio tiempo de sacar sus papeles”. En ese sentido, los presentadores hicieron un llamado a la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, para aclarar dicho dilema.

¿Cuántos años tiene Yalitza Aparicio?

Saltó a la fama en 2018 por su debut actoral en la película Roma.

La actriz nació el 11 de diciembre de 1993 en Oaxaca, por lo que actualmente tiene 28 años de edad. Como dimos a conocer previamente, la actriz Yalitza Aparicio saltó a la fama en 2018 por su debut actoral en la película Roma.

