Yalitza Aparicio luce espectacular vestido de un diseñador mexicano (FOTO)

La protagonista de "Roma" ha sido una de las actrices mexicanas más buscadas en las redes sociales y es que recientemente han revelado un espectacular look que Yalitza Aparicio lució en un evento.

Como recordamos Yalitza Aparicio ha sido reconocida por su participación en la cinta de Alfonso Cuarón; ella es una de las nominadas en los Premios Óscar en la categoría a Mejor Actriz y tras la noticia ha causado revuelo en las redes sociales.

Yalitza Aparicio ha portado un espectacular vestido dorado del diseñador Alfredo Martínez; la estilista de moda Shopie López, quiso capturar el momento y compartir en su cuenta personal de Instagram la belleza de la protagonista de "Roma".

Los comentarios de los usuarios al ver a Yalitza Aparicio lucir un diseño de un mexicano, no se hicieron esperar, pues han halago la belleza de la actriz.

"Ese vestido es perfecto y se le ve increíble", "Bien mexicana bien linda", "El que más me ha gustado de todos", "Me encanta como te forma la figura ese vestido... súper like", "Este si me encanta! De mis favoritos! Solo me gustaría un poco más de volumen en su cabello pero se ve perfecta ¡que porte!". Mencionaron los usuarios.