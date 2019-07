Yalitza Aparicio ¿la nueva Sirenita de Disney?

Hace tan solo un par de días atrás, el mundo del entretenimiento entró en polémica y por todo Internet se hablaba del tema con gran decepción y enfado, luego de que Disney anunciara oficialmente que la actriz afroamericana Halle Bailey, daría vida al emblemático personaje de ‘La Sirenita’ en la versión live action.

La noticia no fue del agrado de los internautas, y no porque duden de la capacidad actoral de Halle Bailey, sino porque físicamente no se parece en nada a la princesa Ariel, pues como usted recordará, la princesa Ariel se caracteriza por su cabello rojizo, piel blanca y ojos azules.

Por su parte, la actriz Halle Bailey es de tez morena y cabello negro, por lo que no existe similitud alguna entre ella y ‘La Sirenita’ original de Disney. Y es que en opinión de algunas cuantas personas este personaje no puede ser interpretada por alguien de color, mientras que otros aplauden la decisión.

Mientras los internautas a nivel internacional continuaban con los reclamos y comentarios de odio referentes a dicho tema, los cibernautas mexicanos tomaron la noticia con mucho humor.

Y es que en redes sociales surgió una petición muy peculiar, pues consideran que si van a cambiar por completo las características físicas del personaje, la persona ideal para interpretar el papel es ni más, ni menos que: Yalitza Aparicio.

Mexicanos le piden a Disney que Yalitza Aparicio sea ‘La Sirenita’

Luego del éxito de Yalitza Aparicio por su participación en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, los usuarios de las redes sociales en México no dudaron en proponerla para interpretar a ‘La Sirenita’ y con la ayuda de los famosos memes colocaron a la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, nuevamente en el ojo público.

De la misma forma, a través de Twitter compararon la controversia que generó en su momento el protagónico de Yalitza al haberla elegido sin ser una actriz con el hecho de que ahora el color de piel de Halle Bailey sea lo que ha provocado diversos comentarios negativos.

De hecho, algunos usuarios se atrevieron hacer algunas propuestas visuales sobre cómo se vería la oaxaqueña en el papel de Ariel.

Todos sabemos que la indicada para interpretar a Ariel en La Sirenita Live Action era la nominada al Óscar Yalitza Aparicio ! pic.twitter.com/2Y1vzCQnHl — Yaz (@SiSoyYoWey) 4 de julio de 2019