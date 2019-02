¿Yalitza Aparicio hará vídeo porno con Sabrina Sabrok?

Luego de su gran éxito en la cinta “Roma”, Yalitza Aparicio ha recibido muchas invitaciones para colaborar en diferentes proyectos, sin embargo, ha sido una propuesta en particular la que ha causado revuelo debido a a la naturaleza de esta.

Yalitza Aparicio es invitada a realizar vídeo porno

Así es, fue la controversial Sabrina Sabrok quien le hizo esta "atenta" invitación a la galardonada actriz, para que fuera parte de un vídeo sexual.

Fue por medio de un clip compartido en las redes sociales de la porno-actriz en el que Sabrina externa su deseo por colaborar con Yalitza Aparicio en un vídeo para adultos.

“Siento que el contraste de su piel con el mío, quedaría bien padre para las escenas en cámara” aseguró Sabrok en el vídeo.

No es la primera propuesta indecorosa que le ofrecen a Yalitza Aparicio; recientemente la ex vedette, Lyn May reveló que le gustaría probar con una mujer antes de morir, afirmando que le gustaría estar con la querida oaxaqueña.

Yalitza Aparicio no se ha pronunciado con respecto de las diferentes propuestas y lo más seguro es que no lo hará, pero sería un gran escándalo que dejara la puerta abierta para el cine porno.