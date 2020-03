Yalitza Aparicio fue AGREDIDA en la marcha de mujeres en CDMX

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, no podía hacer falta en la marcha de la Ciudad de México por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en días antes había anunciado a través de las redes sociales,

Hay que recordar que la Oaxaqueña Yalitza Aparicio se dio conocer por su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón y recientemente compartió una imagen en su cuenta de Instagram, que hasta el momento rebasa los 70 mil reacciones.

Resulta que en esta publicación, Yalitza Aparicio escribe: “Nos vemos en la #CarreraBonafont2020 en Guadalajara. Estoy emocionada por celebrar junto a las mexicanas un día tan especial. ¡Nos vemos en la meta! #LigerasYJuntasPodemos #CarreraBonafont2020 @bonafontmx”.

Agresiones hacia Yalitza Aparicio

A raíz de esa publicación, pronto resaltaron unas agresiones escritas que decían así: “Yalitza, disculpa, ¿tú no eres mexicana?”, a lo que otros usuarios contestaron: “Lo mismo pensé, ya se sentirá europea, asiática, albina”.

Alguien más le recordó el cargo que ostenta: “Es una pena que siendo embajadora de la ONU no tenga claro que esta fecha NO se celebra, ¡sólo se conmemora! Infórmese mejor Yalitza Aparicio, no se deje llevar sólo por el respaldo de las marcas que representa”.

Pero eso no fue todo, ya que otro internauta expresó: “Piensa primero lo que vas a escribir, tú no serás mexicana, Oaxaca no es de México. Dios, y eso que eres estudiada”, mientras que otra usuaria le hizo una aclaración: “No se celebra nada, se conmemora”.

Por otro lado también habían comentarios no ofensivos como la recomendación que le hizo uno de sus fanáticos: “Mi queridísima Yalitza, ya estará usted preparándose como se debe, ya queremos verla en otra producción. La vara está muy alta, no olvide que hay que mejorar siempre: si hoy fui nominada, mañana me quedo con el premio. Saludos cordiales”.

Cabe destacar que Yalitza Aparicio mediante su perfil oficial de Instagram mostró varias instantáneas con las que prueba que estuvo presente en la mega-marcha que pintó de morado las calles de la capital mexicana.