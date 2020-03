¡Yalitza Aparicio es una rompehogares! Ex de su novio lo acusa de mujeriego

Yalitza Aparicio fue acusada por la ex- esposa de su actual novio de ser una rompe-hogares, pero también su pareja fue acusado de ser un mujeriego y golpeador.

Yalitza Aparicio y su novio

Wendy Ahumada, es la ex- esposa de Andre Montes Fuentes, tuvo una entrevista con TVNotas donde “desenmascaró” a su ex- pareja y a la propia, Yalitza Aparicio, a quien acusó de “robarle el marido”.

“No sabes el alacrán que me quitaste; es mujeriego, me golpeó hasta embarazada y me endeudó”, advirtió Wendy Ahumada a la actriz nominada al Premio Oscar.

Wendy relató a TVNotas como el actual novio de Yalitza Aparicio la abandonó y a su hijo, en ese entonces 3 meses de nacido, en mayo del 2018 cuando tuvo un cuadro de depresión postparto pero se reconciliaron.

“Tras tener a mi pequeño tuve depresión posparto, y él, lejos de apoyarme, lo que hizo fue dejarme"

Novio de Yalitza es mujeriego y golpeador

Yalitza Aparicio comenzó su romance con Andre Montes Fuentes hace algunos meses, pero de acuerdo a Wendy Ahumada, ella aún estaba casada con él cuando conoció a la actriz.

“André pasaba tiempo en el pueblo de Tlaxiaco, donde nació Yalitza Aparicio, porque él llegó a trabajar un tiempo ahí para su tío y allí fue donde la conoció”.

Novio de Yalitza Aparicio hace "privada" su Instagram

Además de ser mujeriego, la madre su hijo acusó al ahora novio de la protagonista de “Roma”, aseguró que es un hombre violento, quien la agredió en más de una ocasión.

“Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer... aunque sí lo volvió a hacer”.