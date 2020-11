¿Yalitza Aparicio es MILLONARIA? Han revelado a cuánto asciende su fortuna

La historia de Yalitza Aparicio es de no creerse, pues es bien sabido que la joven oaxaqueña no sólo pasó del anonimato a la fama internacional de un día para otro, sino que parece ser que, aunque desde su participación en la multipremiada cinta 'Roma' no ha vuelto a estar frente a una cámara, su carrera artística va viento en popa.

Esto debido a que los últimos rumores señalan que Yalitza Aparicio podría protagonizar la versión live action de Pocahontas para Disney, que de ser cierto representaría un tremendo logro para la mexicana y al mismo tiempo se agrandaría su fortuna, la cual no es nada pequeña, o al menos eso es lo que reveló recientemente un sitio especializado.

Yalitza Aparicio saltó a la fama con su participación en la película 'Roma'.

Yalitza Aparicio gana 20 mil dólares al mes

De acuerdo con información de Celebrity Net Worth, la actriz tiene un patrimonio de 3 millones de dólares; sin embargo, es muy probable que esta cifra siga creciendo, ya que el sitio asegura que, pese a que no ha vuelto a aparecer en otro proyecto, semanalmente se embolsa 20 mil dólares sólo por el uso de su imagen en campañas de publicidad.

Celebrity Net Worth asegura que Yalitza Aparicio tiene un patrimonio equivalente a tres millones de dólares.

Tras su debut en ‘Roma’, Yalitza Aparicio se ha mantenido lejos de la actuación, es bien sabido que se ha mantenido vigente gracias a diversas iniciativas sociales y campañas publicitarias donde aparece; además de que se ha convertido en la favorita de diversas revistas, quienes la buscan constantemente para protagonizar sus portadas.

Recordemos que antes del 2018, el nombre de Yalitza Aparicio no figuraba dentro del mundo del espectáculo ya que ella mantenía una vida sencilla y dedicada a la docencia en su natal Oaxaca, pero todo cambió luego de que la joven de 26 años ganara un casting para aparecer en una película del famoso cineasta Alfonso Cuarón.

La participación de Yalitza Aparicio en la película ‘Roma’ no sólo le valió cientos de halagos y el reconocimiento de grandes figuras del séptimo arte, pues también se supo que gracias a ella logró ser nominada al Oscar en las categorías como mejor actriz y como Mejor Interpretación Femenina en los Premios Ariel.

