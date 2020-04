Yalitza Aparicio es COMPARADA con la realeza por este gran detalle ¡Increíble!

Yalitza Aparicio es la actriz descubierta por Alfonso Cuarón en la película Roma y que después de su éxito en la película, no ha dejado de dar de que hablar y ahora ha sido comparada con las realeza británica por un detalle que no podía pasarse por alto.

Ha resaltado que aunque Kate Middleton, Jennifer Aniston y Yalitza Aparicio tengan diferentes nacionalidades y nunca se han dirigido la palabra, existe un detalle que une a las tres mujeres y muy pocos lo han notado.

Tal parece que existe un pequeño detalle que muy pocos, si no es que nadie, han notado que une a tres celebridades completamente diferentes, Kate Middleton, miembro de la realeza, Jennifer Aniston, actriz estadounidense, y Yalitza Aparicio, actriz mexicana que triunfó en Hollywood.

Resulta que estas celebridades muy famosas y queridas por el público, no tienen demasiado en común ya que sus carreras apuntan a otras direcciones, su nacionalidad no es la misma y hasta donde se sabe nunca han mantenido en contacto y aun así todas usaron el mismo vestido de Alconetti de la firma The Vampire's Wife en diferentes ocasiones y colores.

¿Por qué Yalitza Aparicio es comparada con la realeza?

Aunque poarezca algo increíble, sí, este vestido fue confeccionado con volantes en los dobladillos, mangas transparentes y corte a la cintura, con chiffon de seda metalizada, haciendo que todas lucieran increíbles en sus respectivos eventos.

Hay que recordar que la duquesa de Cambridge portó la prenda en octubre del 2019 durante su gira por Irlanda, el día que visitaron la fábrica Guinness, luciendo hermosa en color verde esmeralda honrando los colores típicos del país.

Por su parte la actriz Jennifer Aniston optó por el color negro y lo utilizó durante una entrevista con su amigo Jimmy Kimmel a mediados del 2018, donde hizo revelaciones sobre el proyecto que tenía en puerta junto a Adam Sandler, Misterio Abordo.

TE PUEDE INTERESAR: Yalitza Aparicio fue AGREDIDA en la marcha de mujeres en CDMX

Y por último, la distinguida Yalitza Aparicio lo portó con la misma elegancia pero a principios del 2019 en color dorado y con un corte más largo, el evento en el que lo vistió fue el de una entrega de premios donde Roma, la película en la que debutó, fue nominada.