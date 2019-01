Yalitza Aparicio desea colaborar con Guillermo del Toro

Luego de su gran debut en el mundo de la actuación al interpretar el papel de nana de Alfonso Cuarón en la galardonada cinta ‘Roma’, todo indica que la Yalitza Aparicio, desea continuar en la industria del cine pero ahora trabajando de la mano de otro reconocido director, como lo es Guillermo Del Toro, así lo aseguro la oaxaqueña en una plática con la importante revista Forbes.

Como lo hemos venido comentando, para Yalitza, "Roma" ha sido el proyecto cinematográfico que le ha abierto las puertas al universo de esta industria, situación que la joven actriz está sabiendo aprovechar, pues según sus palabras, desea dedicarse de lleno a la actuación y así poder colaborar con Del Toro.

“Sinceramente, aquí entre nos, siempre he admirado a Guillermo Del Toro, antes de que empezara en el mundo del cine yo sí sabía de él, no entiendo como no sabía de sus amigos -haciendo alusión a Cuarón-; él es la persona que siempre he admirado”, comenta ilusionada.

Si bien es cierto, la oaxaqueña reconoce que no tiene las bases actorales como muchas de las estrella del ámbito, sin embargo, esto no le es impedimento para desarrollarse como una verdadera actriz e iniciar una carrera llena de éxitos.

Por el momento ya se desveló el próximo proyecto de Yalitza, pues según la información proporcionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la joven actriz interpretará el papel de nana de los hijos de Luis Miguel en su bioserie en Netflix.