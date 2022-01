Yalitza Aparicio contesta a quienes afirman que ya se le subió la fama.

La actriz de Roma, Yalitza Aparicio, fue interceptada en el aeropuerto, donde habló para el programa Hoy Día sobre cómo enfrenta las críticas y los constantes ataques en redes sociales, donde múltiples internautas afirman que se le “subió la fama a la cabeza”.

“No lo creo, aún sigo estando chiquita”, afirmó la actriz originaria de Oaxaca entre risas. “Las personas tendemos a juzgar desde lo que no conocemos, simplemente de lo que vemos, yo considero que sigo siendo la misma, sigo estando igual. No he crecido ni siquiera en estatura”, agregó.

Yalitza Aparicio señaló que muchos creen que su carrera es producto de la suerte, aunque ella aclara que su éxito es sinónimo de trabajo y esfuerzo.

“Siempre me dicen: ‘es que tuviste suerte y para ti todo es fácil’, y no, no es cierto. Nada es fácil, lo divertido es que sea complicado y entre más lo intentas más te cuesta al final los resultados siempre van a hacer más satisfactorios, así que nunca hay que rendirnos”, sentenció.

Yalitza Aparicio lidia con críticas desde Roma

La Verdad Noticias ha informado previamente, la actriz mexicana ha lidiado con las críticas desde que debutó en la película dirigida por Alfonso Cuarón, filme que no solo catapultó su carrera también le valió una nominación al Oscar en 2019, convirtiéndose en la primera actriz indígena en disputar la estatuilla dorada.

“Yo siempre (las tomo) de la mejor manera. Creo que hay que aprender a tomar las críticas que te son constructivas y las que no hacer caso omiso. Sigo esforzándome. No es nada fácil”, respondió Yalitza Aparicio a las críticas sobre su inglés.

Yalitza admite que le cuesta "demasiado" aprender inglés

La también modelo reconoció que a ella le “cuesta demasiado aprender el inglés, pero el estar constantemente insistiendo en ese aspecto no es malo”.

Hace unos días, Yalitza Aparicio compartió un video reaccionando al análisis que hizo Superholly de su dominio del inglés, esto después de consultar un artículo que calificaba de “perfecta” la pronunciación de la actriz.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.