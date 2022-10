Yalitza Aparicio con top de cuero y banderas canta canción de Molotov

Yalitza Aparicio es una famosa actriz e influencer que recientemente ha dado de qué hablar, en esta ocasión fue gracias al último video que subió a su perfil de TikTok, en donde al ritmo de una popular canción de Molotov, se une a la protesta.

En TikTok, la actriz Yalitza Aparicio de 28 años de edad, se ha hecho viral gracias a su nuevo video en donde aprovechó para mostrar su orgullo mexicano junto a una de las canciones de Molotov.

En el video de Yalitza Aparicio, el cual ya junta 365.8 mil reproducciones en TikTok y ya se ha hecho tendencia en otras redes, canta la canción de Gimme tha Power de Molotov.

Tal parece que en dicho video de TikTok, Yalitza Aparicio aprovecha para hacer su protesta y se muestra orgullosa de sus raíces, pues además de hacer un Lip Sync con la canción de Molotov, la cual usualmente se usa para protestar ante la inconformidad de cómo ven a México los demás países, Yalitza Aparicio utilizó un filtro tricolor.

Es por eso que Yalitza Aparicio, la actriz de 28 años de edad, se ha hecho viral en TikTok gracias a su último video en donde toma una canción de Molotov y al ritmo de Gimme tha power de Molotov, Yalitza Aparicio canta la estrofa en donde dice:

“Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay porque preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones. No lo somos. ¡Viva México Cabrones!”.