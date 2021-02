Yalitza Aparicio con JEANS DE INFARTO deja cautivados a sus fans ¡ÚNICA!

Yalitza Aparicio es una de las celebridades mexicanas que se ha vuelto en todo un icono de la moda internacional, pues siempre está promocionando las mejores marcas del mundo en los mejores eventos.

No hace mucho realizó una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, para celebrar los primeros 100 mil suscriptores e interactuar con sus seguidores, agradeciendo por todo el apoyo que ha recibido en los últimos meses, así agradeció:

Muchas gracias a todos los que me han apoyado, a todos los que han estado conmigo, que me han hecho llegar sus comentarios, sus recomendaciones y sus opiniones con respecto a los videos.

Hay que destacar que en el video de la actriz oaxaqueña no estuvo sola, ya que desde la sala de estar de su departamento presentó a quienes la han acompañado en esta aventura de ser youtuber:

Les presento a Miguel Ignacio, él se ha encargado de ser la persona que me ayuda a enseñarme con respecto a la cámara, cómo encuadrar, que se vea bien, la luz.

Pero eso no fue todo, pues llegó el turno de presentar a la amiga que la ha estado ayudando con su expresión oral: "También he tenido el apoyo de Anabel, ella ha estado aquí apoyándome con cómo me debo de expresar, qué debo decir, porque a veces tengo la idea y no sé cómo plasmarla”.

El look de Yalitza Aparicio

Otra de las cosas que llamó la atención , fue que Yalitza Aparicio decidió llevar un look casual y cómodo, pero a la vez bastante elegante compuesto por un jean skinny de corte alto, con un tank top negro y un maxi blazer sobrio.

Cabe destacar que el conjunto destacaba en color negro, combinaba además con sus botines y no es para menos pues la actriz mexicana se ha convertido en inspiración para todos sus fans, ya que ha demostrado que con trabajo duro y disciplina sí es posible.

