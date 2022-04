Yalitza Aparicio calla críticas y explica por qué usa ropa de marca

Luego que la actriz de ‘Roma’, Yalitza Aparicio, posó para la revista Vogue luciendo prendas de prestigiosas firmas como Gucci, Cartier o Dolce & Gabanna, la oaxaqueña fue blanco de críticas en redes sociales y ante la polémica la artista se pronunció al respecto.

En entrevista con Juanpa Zurita, la actriz se sinceró y explicó el motivo por el cual ha portado dichas prendas, además mostró su interés por participar en una pasarela de modas aunque dejó en claro que lo haría para defender a las personas de comunidades indígenas.

La nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, reveló que han juzgado por el tipo de ropa que utiliza, por cómo se viste y por cómo se comporta porque viene de una comunidad indígena, incluso, en semanas pasados la profesión de Aparicio fue puesta en duda por los conductores del programa ‘Chisme No Like’.

Yalitza responde críticas por usar ropa de marca

La actriz posó para la revista Vogue.

Ante las críticas, la actriz de la película ‘Roma’ se diferenció al afirmar que su forma de vestir es su medio para comunicar lo que desea, además dejó en claro que así como puede portar ropa de comunidades indígenas también lo hace con prendas de firmas internacionales.

“Porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla…“Eso soy yo, porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos y no porque la gente me diga que la use para una foto…Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que no pueda utilizar una ropa de marca ”, expresó la oaxaqueña.

Por otro lado, la actriz cuestionó a las personas extranjeras que usan ropa o accesorios inspirados en comunidades indígenas que no son originales de artesanos. Además, indicó que la gente por más indígena también puede darse el lujo de usar prendas de marca.

Yalitza Aparicio confiesa si quiere modelar para marcas internacionales pic.twitter.com/fJs170hi86 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 15, 2022

“¿Por qué la gente que no se cree indígena se apropia de nuestra ropa, la presume en redes sociales cuando del otro lado están ofendiendo? ¿Por qué ellos sí pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca?”, indicó Aparicio.

¿Qué hace Yalitza Aparicio ahora?

La actriz posó para la revista Vogue.

Tras concluir los proyectos con la película Roma, la actriz se ha enfocado en una campaña altruista por la educación, además fue nombrada embajadora de Cartier. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Yalitza Aparicio regresará a la actuación este año con un proyecto de Apple TV.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!