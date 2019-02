Yalitza Aparicio brilló con nuevos amigos en el almuerzo para nominados al Oscar 2019 (FOTOS)

La actriz mexicana Yalitza Aparicio asistió al Almuerzo de los Nominados al Óscar 2019, acompañada de su coprotagonista Marina de Tavira y el cineasta Alfonso Cuarón, en donde convivieron con grandes luminarias del cine y posaron para la foto oficial del evento.

Aparicio como toda una estrella, brilló a la altura del evento poniendo en alto sus raíces, con ese carisma que la caracteriza movió a las estrellas de sus lugares, para acercarse a ella, como es el caso de la cantante Lady Gaga que se acercó hasta la mesa de la oaxaqueña para intercambiar algunas palabras.

En otro momento del evento, el actor Bradley Cooper compartió charla también con la joven mexicana, quien asistió al almuerzo en un espectacular vestido blanco de la exclusiva marca Prada; además, cuando fue llamada para tomar su lugar en la foto, los asistentes la vitorearon y sobre esa experiencia comentó:

“Estoy con muchos nervios desde que está pasando todo esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas y tener estas experiencias. Ver a tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual, es increíble”