Yalitza Aparicio asegura que le han cerrado las puertas por su color de piel

Luego de su participación en la multipremiada cinta ‘Roma’, Yalitza Aparicio se ha ganado el cariño del público, por lo que tras su nominación en los Óscar a Mejor Actriz, la mexicana ha dado de que hablar.

Sin embargo, en esta ocasión Yalitza Aparicio reveló en una entrevista para un importante medio las dificultades por las que pasó para conseguir trabajo.

“Lo más difícil es que hay puertas que se te cierran. En ocasiones me encontré con personas que consideraban que por el hecho de ser mujer no estabas apta para ciertos trabajos, o que no eras lo suficientemente competente para trabajar en trabajos que están considerados para hombres, por decir que tienen fuerza o agilidad y tú eres mujer y no puedes estar ahí”, declaró la actriz mexicana.