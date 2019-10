Yalitza Aparicio ORGULLOSA muestra las maravillas de su querido Tlaxiaco (VIDEO)

Yalitza Aparicio fue nombrada embajadora de buena voluntad para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés); el pasado 4 de octubre.

Con dicho nombramiento se dedicará arduamente por dos años a defender y promover los derechos de los pueblos indígenas, por lo que a pocos días de ello, Yalitza ya ha compartido sus primeras experiencias:

“Se siente felicidad porque lo que he venido haciendo lo he hecho simplemente por amor, porque es quién soy, y no creía que esto me iba a llevar a este punto”.

Yalitza Aparicio ORGULLOSA muestra las maravillas de su querido Tlaxiaco (VIDEO)

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la estrellas de la cinta Roma de Alfonso Cuarón, ha publicado un video en donde se ve los mejores lugares le la tierra que la vio nacer: Tlaxiaco.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

En el video de pueden observar distintas tomas de los lugares más emblemáticos de Tlaxiaco, desde su plaza central hasta los maravillosos paisajes de sus alrededores y en donde Yalitza Aparicio coloca un mensaje que dice: “Tlaxiaco y sus maravillas... Tlaxiaco de mi alma!! �� #milindotlaxiaco”.

Yalitza Aparicio ORGULLOSA muestra las maravillas de su querido Tlaxiaco (VIDEO)

Con una duración de cuatro minutos y medio, el video ha reunido hasta el momento más de treinta mil reproducciones y cientos de comentarios en donde resaltan la admiración por la bella actriz que se ha mostrado imparable desde que se hizo famosa, gracias a la película donde interpretó a “Cleo” y le dio reconocimiento mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Yalitza Aparicio: Así lució en evento de la UNESCO ¡Ni Yanet García! (VIDEO)

Yalitza Aparicio ORGULLOSA muestra las maravillas de su querido Tlaxiaco (VIDEO)

PARA VER EL VIDEO DALE CLICK AQUÍ

Entre los comentarios se alcanzan a leer los más importantes como: “mientras sea Oaxaca es una maravilla”, “Muy hermoso!! Algún día me gustaría conocerlo”, “Hola Yali hermoso lugar muy pintoresco Tlaxiiaco saludos de Puebla”, “Recuerdo que de chiquito mi abuelita me llevaba a la plaza los viernes, muy bonito.Saludos desde CDMX”, “Yali mi papá es de San Agustin Tlacotepec y por eso conozco Tlaxiaco, hace poco estuve ahí. “, entre muchos otros.