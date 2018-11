Yalitza Aparicio: “La discriminación no se puede cambiar de noche a la mañana”(VIDEO)

Yalitza Aparicio es la actriz revelación del año gracias a su participación en “Roma”, la película que la ha encumbrado en la fama y la ha llevado a desfilar en las alfombras rojas más destacadas del cine internacional.

La joven actriz afortunadamente ha tenido muy buena aceptación de los críticos del cine y ha cautivado a muchos con su actuación, pero por otra parte, ha recibido también comentarios bastante racistas, que se intensificaron cuando apareció posando en la famosa revista de moda “Vanity Fair” luciendo prendas de las marcas de lujo internacional.

Aparicio no había hecho declaración alguna sobre los ataques racistas que se difunden en las redes sociales, pero el miércoles 21 de noviembre la actriz de origen mixteca se apareció por la alfombra roja de la premier de “Roma” en la Cineteca Nacional y expresó su postura:

"Solamente he tomado los comentarios buenos, esos son los que siempre te van a fortalecer. Dentro de la película se da el mensaje de no a la discriminación, de esta humanidad que tengamos como seres, pero es algo que se va a ir trabajando poco a poco, no se puede cambiar de la noche a la mañana"