Yalitza Aparicio ¡Injusto! La HACEN LLORAR  frente al público (VIDEO)  

Yalitza Aparicio ¡Injusto! La HACEN LLORAR frente al público

La oaxaqueña Yalitza Aparicio ha vuelto a acaparar la atención, luego de que se filtrara un video en donde aparece en un evento del extranjero y la hacen llorar en pleno público.

No queda duda que la actriz oaxaqueña que saltó a la fama gracias a su participación en la cinta multipremiada de Alfonso Cuarón titulada “Roma”, sigue cosechando triunfos, a pesar de que ha recibido una infinidad de críticas, lamentablemente de los propios mexicanos.

Tal parece que a Yalitza le quedó muy bien el dicho que reza que “nadie es profeta en su tierra”, pues una buena cantidad de mexicanos se ha levantado en su contra por el simple hecho de ser indígena.

¿QUÉ LA HIZO LLORAR?

Fue en un evento en el que participaba dando una charla sobre su experiencia, luego de saltar a la fama con la película de Alfonso Cuarón, en la actriz no puedo contenerse el llanto.

A pesar de que Yalitza Aparicio vive un momento glorioso en su carrera, se conmovió hasta el llanto al expresar qué sintió al verse en las más importantes portadas de revista.

Fue en el “Beauty con Ambassador”, en Los Ángeles, California, en donde la actriz al ser cuestionada sobre lo que sintió al verse como protagonista de los reflectores y revistas, que ella conmovida hasta las lágrimas contestó: “Cuando vi los comentarios eso fue lo que más me agradó. Que me agradecían por representarlos en una portada”.

El momento grabado también fue compartido en una de las historias de Instagram de la propia Yalitza Aparicio, donde la acompañó de un texto: “A veces no se pueden controlar las lágrimas. Muchas gracias a ustedes por el apoyo en este camino”.

EL RECONOCIMIENTO DE YALITZA APARICIO

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Yalitza Aparicio se emociona hasta las lágrimas, pues hace poco la intérprete de Cleo en Roma se emocionó con las palabras que esta artista le dedicó en el evento “We all grow latina”, pues la mujer compartió lo identificada y orgullosa que se siente de la actriz de “Roma”, esto fue lo que dijo:

“Yo crecí en un pueblito en Michoacán, tengo apenas dos años aquí y pues ha sido muy difícil. Cuando te vi a ti y todo lo que te está pasando fue un motor. Tú me recuerdas a mi prima, me recuerdas a mi familia, tu me recuerdas a toda la gente de las comunidades indígenas donde yo crecí”.

