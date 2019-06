Yalitza Aparicio HASTA LAS LÁGRIMAS tras el discurso de una joven indígena

Yalitza Aparicio HASTA LAS LÁGRIMAS por escuchar el discurso de una joven indígena.

Yalitza Aparicio es todo un fenómeno, y se ha convertido en el ejemplo de muchas personas a nivel mundial, pues una maestra indígena, se convirtió en una de las actrices más importantes de México, siendo nominada al Oscar.

Romper todos los pronósticos, y salir de zona de confort, han llevado a Yalitza Aparicio a ser un ejemplo para muchas mujeres indígenas, que buscan superarse a sí mismas.

Yalitza Aparicio fue invitada a un evento en Nueva York, llamado We All Grow in Latina, donde una joven indígena la sorprendió con su mensaje.

Te puede interesar:

¡IRREVERENTE! "La Lora" vuelve a presumir sus ATRIBUTOS en diminutos “animal print” (FOTOS)

Lucía, es el nombre de la chica que es nacida en Michoacán, pero que reside en Estado Unidos, y se dedica a hacer rebozos para vender.

“Yo crecí en un pueblito de Michoacán, tengo apenas dos años aquí y, pues ha sido muy difícil. Cuando te vi a ti y todo lo que está pasando, fue un motor, tú me recuerdas a mi prima, tú me recuerdas a toda mi familia” dijo Lucía.

Yalitza Aparicio no pudo evitar emocionarse ante tal dedicatoria, así que derramó algunas lágrimas mientras que escuchaba a la joven Michoacana.

Vale la pena recordar que no todo ha sido sencillo en la vida de Yalitza Aparicio, pues al principio no fue aceptada por la comunidad actoral mexicana, pues se supo de algunos artistas que negaban que Yalitza Aparicio fuera buena para la Actuación.

Y es que ¿Cómo podría estar nominada al Oscar una maestra, cuando hay cientos de mexicanos que llevan actuando toda su vida? Esa era la principal excusa de los propios actores para no apoyar a Yalitza Aparicio.

Aunque solo ha hecho una película Yalitza Aparicio sigue dando de qué hablar, y estamos a la expectativa de que anuncie cuál será su próximo proyecto.