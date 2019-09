Yalitza Aparicio HIZO SUYOS a los de Caifanes ¡Se los jaló! (FOTOS)

Yalitza Aparicio HACE SUYOS a los de Caifanes ¡Se los jaló! (FOTOS)

La actriz Yalitza Aparicio es una de las luminarias que se reveló, luego de su actuación en la aclamada cinta “Roma” del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, cautivando con su personaje de Cleo.

Aparicio se ha mostrado imparable desde que fue honrada con una nominación a los premisos Oscar como Mejor Actriz, haciendo historia por ser de la primera indígena en obtener dicha distinción.

Actualmente se mantiene entre sus proyectos cortos y sus estudios en el extranjero, pero a pesar de ello siempre se toma sus ratos de libertad y distraerse en lo que más le gusta, como por ejemplo recientemente a uno de los conciertos a los que acaba de acudir y donde causo furor.

Resulta que Yalitza Aparicio asistió a uno de los grandes conciertos en la Ciudad de México, nada más y nada menos para deleitarse de la banda mexicana Caifanes, causando furor, ya que se los jaló entes del concierto para tomarse unas imágenes del recuerdo.

Y tal parece que los chicos de la banda no se negaron y quedaron totalmente rendidos ante la presencia de la oaxaqueña que ha impactado en los mejores escenarios con sus experiencias de vida y su éxito en la cinta “Roma”.

En la imagen aparece con cada uno de los integrantes de la banda, en donde incluye también unos videos cortos de concierto en vivo y además colocó un mensaje que dice así:

“Alguien me dijo: Pequeña, tienes tan solo 25 años, has hecho muchas cosas a tu edad, siempre te has enfocado en trabajar para poder estudiar y después seguir trabajando, así que disfruta de las cosas, disfruta de lo que te gusta, de lo que te apasiona, y sí , hay deberes, pero si se te presenta la oportunidad, disfruta de la vida”.

La serie de imágenes rápidamente fue comentada por todos los seguidores de Yalitza Aparicio y ha obtenido también más de treinta y dos mil reacciones al poco tiempo de hacer la publicación.