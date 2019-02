Yalitza Aparicio: Famosos reconocen su papel en “Roma” (FOTOS)

Estrellas reconocidas del medio de la actuación que desfilaron en la alfombra roja de la obra Tres Mujeres, compartieron su opinión acerca de la controversia de críticas que ha generado Yalitza Aparicio, después de estar nominada al Oscar como Mejor Actriz.

Luis Felipe Tovar

Además resaltó que a Yalitza ya la están invitando a otros proyectos, porque regularmente el trabajo bien hecho te lleva a otro lugar, a otro trabajo y ese otro estimula para que lo hagas mejor que el anterior, pero para hacerlo se debe de tener más herramientas.

Aracely Arámbula

"Qué maravilla, qué emoción, cuando vi la nominación, me emocioné como si hubiera visto mi nombre y la verdad es que es todo un orgullo para México y qué lindo que haga un homenaje a las mujeres que se dedican al hogar en una película. Qué maravilla porque sin ellas no haríamos nada, no estaríamos aquí, que además sacan a su familia adelante”