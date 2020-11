Yalitza Aparicio CONQUISTARÁ de esta forma los Latin Grammy 2020

Yalitza Aparicio es la famosa nominada al Oscar por Roma que ha causado sensación en las redes sociales, luego de que comunicara a sus fans una noticia que los ha puesto más que felices.

Resulta que la actriz y cantante de origen mexicano y la actriz Ana Brenda Contreras ejercerán como presentadoras en la próxima edición de los Latin Grammy, así lo han dado a conocer recientemente.

La Academia Latina de la Grabación informó este miércoles que Yalitza Aparicio y Ana Branda Contreras presentarán el espectáculo junto al artista mexicano Carlos Rivera y suplirán así a la puertorriqueña Roselyn Sánchez, que sufrió una caída a comienzos de mes y no podrá acudir a la gala.

Las reacciones de Yalitza Aparicio ante esta noticia

La oaxaqueña de nacimiento ha dado a conocer a la revista Entertainment Weekly sobre este hecho: Es mi primera vez como presentadora y estoy realmente entusiasmada de formar parte de una ceremonia de premios tan importante.

Con mucha alegría la actriz mexicana compartió la emoción que sintió cuando le avisaron que sería importante de esta importante gala: Cuando me llegó la noticia alguien me dijo; "Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila. Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento.

Hay que destacar que Ricky Martin, J Balvin, Anitta, Juanes, Rauw Alejandro, Camilo, Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez, Mariachi Sol De México de José Hernández, Jesús Navarro, José Luis Perales, Prince Royce y Carla Morrison son algunos de los artistas que participarán en la ceremonia.

Otras celebridades anunciadas son Anuel AA, Marc Anthony, Bad Bunny, Calibre 50, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Guaynaa, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Christian Nodal, Debi Nova, Fito Páez, Nathy Peluso, Raquel Sofía y Sebastián Yatra.

TE PUEDE INTERESAR: Latin Grammy 2020: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la próxima entrega?

Cabe destacar que la 21 edición de los Latin Grammy 2020, se celebrará el 19 de noviembre con una gala especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia del coronavirus, pues esta edición de los Latin Grammy conectará con ciudades de todo el mundo para contactar con los premiados y retransmitir las actuaciones musicales.

¿Crees que Yalitza Aparicio sea buena presentadora para una gala como la de los Latin Grammy?