Yalitza Aparicio BRILLA en el diario The New York Times mientras la critican

Yalitza Aparicio es una de las mujeres más famosas de México, que tras su revelación como actriz en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, no ha dejado de deslumbrar y trabajar duramente para el altruismo a favor de sus raíces.

Pese a que últimamente ha sido bastante criticada por muchos mexicanos, la bella Yalitza Aparicio no deja de luchar contra el racismo y el clasismo que se vive en México, por ello aprovecha los alcances que tiene para trascender.

Resulta que recientemente la actriz de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, escribió sobre como éste largometraje puso en la mira temas como el racismo y los derechos de las trabajadoras domésticas en México y con un trasfondo internacional.

La publicación de Yalitza Alaricio en The New York Times

Fue por medio de sus redes sociales que la destacada Yalitza Aparicio compartió con sus seguidores la noticia de la publicación de su primer artículo para The New York Times, que es uno de los diarios más importantes del mundo.

Hay que destacar que la publicación habla sobre como este largometraje provocó que la sociedad mexicana pusiera sobre la mesa temas como el racismo, los indígenas y los derechos de las trabajadoras domésticas.

Es por eso que ahora resalta que Yalitza Aparicio, quien también es maestra de vocación explicó que el artículo lo escribió en español y se tradujo al inglés para su publicación en el diario y fuera difundido de esa manera.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Yalitza Aparicio se muestra al natural y así reaccionaron los usuarios ¡OMG!

Cabe destacar que por su parte el diario estadounidense explica que el ensayo forma parte de The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía de The Times, titulado The Stone, en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta: ¿Por qué el arte importa? Y donde ahora la mexicana pone en alto con su participación no solo su persona, sino a todo México.