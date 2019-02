Yalitza Aparicio: 7 cosas que debes saber

Si eres fan de Yalitza Aparicio, mujer de raíces indígenas que puso en alto la pasión por México en la exitosa película de Roma.

La pequeña gran actriz de 25 años, realizó su trayectoria al incursionar al mundo del cine por primera vez desde el rodaje de Roma, pues luego de su exitosa audición; Yalitza logró conseguir el protagónico de la película.

Yalitza Aparicio, creció en el pueblo de Tlaxiaco, Oaxaca, y estudió en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma; posteriormente continuó su preparación en la Escuela Normal de Putla Villa de Guerrero. Se dedicaba a realizar piñatas, ayudando de esta forma a su hermana; asimismo empleaba medio tiempo en un hotel de su localidad.

El cálido hogar en el que vivió la actriz está hecha de concreto, lámina y madera y se encuentra en medio de los caminos de terracería de Tlaxiaco. El tío paterno de la actriz, de apellido Bautista, sostuvo que la familia aún vive en Tlaxiaco pero que "va y viene"; pero no coincide con la opinión de la encargada de la tortillería, quien afirma que se "mudaron a la Ciudad de México".

Yalitza manifesto no 'encajar' en el medio, por lo que dijo el pasado 29 de enero que se mantuvo distanciada del cine y los medios de comunicación.

"Me alejé totalmente del cine y de todo este medio porque consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí".