¿Yailin engaña a Anuel AA? Le llega mensaje de otro mientras graban un TikTok

Pese a ser una broma, el video ha causado sensación en redes sociales.

Yailin La Más Viral se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por recibir un mensaje de otro hombre mientras grababa videos con Anuel AA para compartir en TikTok. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue la reacción que tuvo el reggaetonero al darse cuenta de la bochornosa situación que vivía su hoy esposa.

De acuerdo al video compartido en su perfil oficial, la influencer y cantante dominicana posaba junto a su amado marido. No obstante, ella no se esperaba que le llegara un mensaje que decía: “¿Estás con Anuel? Quería verte antes de irme”. Tras leer dicho texto, el originario de Carolina, Puerto Rico no pudo evitar mostrarse sorprendido y procedió a alejarse de ella.

Cabe destacar que esta escena de celos forma parte de una divertida broma que la intérprete de ‘Chivirika’ realizó. Eso sí, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar e incluso hubo quien aseguró que es muy probable que la falsa infidelidad termine siendo real.

Así inició su historia de amor

Hace unos días te dimos a conocer que la pareja unió sus vidas en matrimonio.

La historia de Anuel AA y Yailin ha sido controversial desde sus inicios. En un principio tenemos el hecho de que la pareja anunció su relación a las pocas semanas de que se diera a conocer que el romance del reggaetonero puertorriqueño con Karol G había llegado a su fin.

A escasos meses de andar, los dos celebraron su compromiso y hace apenas cinco días presumieron imágenes de su boda por la vía civil en sus redes sociales. “Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo”, escribió Yailin en Instagram.

Te puede interesar: ¡Es oficial! Anuel AA y Yailin La Más Viral se casaron

¿Cómo se llama Yailin La Más Viral?

Pese a las polémicas, la joven dominicana goza de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el nombre real de Yailin La Más Viral es Jeorgina Lulú Guillermo Díaz. No se puede negar que la pareja seguirá dando de que hablar en las redes sociales, motivo por el cual te invitamos a no perderte de los chismes de la farándula que día a día compartimos para ti.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales