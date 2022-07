Yailin La Más Viral sufrió humillación, fue opacada por la sombra de Karol G

El reguetonero dominicano Anuel AA ofreció un concierto en España pero terminó de la peor manera, ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues Yailin La Más Viral fue humillada en el concierto, los fans comenzaron gritar el nombre de Karol G.

Y es que, los fans no olvidan el romance que el intérprete tuvo con "La bichota", y a varios de sus fans no les parece el romance entre él y la rapera, quien no ha logrado ganarse el cariño de los seguidores de su esposo, así se pudo apreciar en una de las presentaciones del dominicano.

Desde que se dio a conocer que el cantante se dio una oportunidad en el amor, los comentarios negativos no se hicieron esperar, incluso Anuel AA y la rapera fueron tachados de vulgares por un atrevido video que se difundió en las redes sociales.

Yailin La Más Viral fue humillada en pleno concierto de Anuel AA

En el video que se ha viralizado en las redes sociales, se puede apreciar que Anuel decidió subir al escenario a su esposa para compartir un inolvidable momento con ella, pero todo se salió de control, pues cuando les pidió a los fans que gritaran el nombre de su esposa, gritaron el nombre de su ex novia.

Tras escuchar el nombre de su ex, Anuel tuvo que disimular que no escuchó nada y terminó abrazando a su esposa, pero a pesar de aquella humillación, la pareja continúa más unida que nunca, ya que hacen caso omiso a los comentarios de los usuarios, que le recuerdan su pasado con la cantante.

¿Cuál es la cuenta oficial de Instagram de Yailin La Más Viral?

La esposa de Anuel AA cuenta con millones de seguidores en Instagram

La rapera Yailin La Más Viral ha sumado más de 5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram que aparece como "yailinlamasviralreal". Sus más recientes publicaciones aparece disfrutando de unos merecidos días de relajación en la playa, además aprovechó para celebrar su cumpleaños.

