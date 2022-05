Yailin La Más Viral prohíbe pelucas de colores en sus conciertos, por Karol G

Yailin La Más Viral prohíbe las pelucas en sus conciertos.

Revelan que Yailin La Más Viral prohíbe el uso de pelucas de colores en sus presentaciones, diciendo que es por su “seguridad”, sin embargo en redes sociales se ha dado a conocer que es por la ex de su novio, Karol G.

Recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Yailin La Más Viral podría estaría embarazada de Anuel AA, debido a unas serie de publicaciones misteriosas.

Sin embargo, esta no es la única razón por la cual su nombre ha circulado por redes, ya que en su última presentación fue abucheada por los asistentes, quienes exclamaron su apoyo por Karol G, ante la presunta infidelidad que sufrió por parte de Anuel AA.

Yailin La Más Viral niega acceso a quienes lleven pelulas

Yailin La Más Viral niega acceso a una fanática, por llevar una peluca azul.

La cantante Yailin La Más Viral y sus representantes tomaron medidas drásticas, para garantizar que solo los seguidores de la reguetonera asistan a sus conciertos.

Por su parte, una fanática de la cantante relató en redes sociales, que le negaron el acceso a una de sus presentaciones, por tener una peluca de color azul.

“Me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar se había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G”.

De igual forma, el antro donde se presentó la reguetonera, confirmaron que fue un requerimiento por parte de Yailin La Más Viral.

"Muy buenas noches queridos clientes, escribiéndoles para informarles que cómo medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin, la más viral, no les será permitida la entrada a las personas que están usando pelucas de colores. Gracias por el entendimiento”.

¿Qué pasó con la relación de Anuel AA y Karol G?

Karol G ha dado señales de que Anuel AA le fue infiel.

Recordemos que la cantante Karol G y Anuel AA mantenían una relación de 3 años, sin embargo desde abril 2021 anunciaron su separación.

Usuarios en redes sociales han señalado que Anuel AA le fue infiel a Karol G, con Yailin La Más Viral y fue la cantante quién en uno de sus conciertos comentó: “Se metió en mi relación y me lo quitó. Pero, mami, al final del día, si así fue conmigo”.

Como era de esperarse la decisión de Yailin La Más Viral ha causado controversia en redes sociales, debido a su referencia con Karol G, sin embargo no se ha pronunciado al respecto.

