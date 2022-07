Yailin La Más Viral derrocha sensualidad desde la bañera

Desde que Yailin La Más Viral llegó a la vida de Anuel AA, la pareja ha llamado la atención debido a sus atrevidas publicaciones y en esta ocasión no fue la excepción, pero ¿qué fue lo que hicieron? La pareja compartió varias fotos desde la bañera y lucieron muy enamorados.

Y es que, algo que también ha causado todo un revuelo en las redes sociales es que el puertorriqueño ha impactado por su drástico cambio físico, pues ha bajado de peso, su pérdida de peso se ha convertido en blanco de comentarios negativos.

En La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos más escandalosos de la pareja, incluso Anuel AA y su esposa fueron tachados de vulgares por un video que se viralizó en las redes sociales. En el clip se puede ver que la pareja protagonizó un candente baile.

Yailin La Más Viral enciende Instagram con atrevidas fotos

La esposa de Anuel infarta las redes

La esposa del cantante sabe cómo cautivar a sus millones de seguidores y prueba de ello fueron las fotos que compartió desde la bañera junto a Anuel AA. Las fotos sorprendieron a los usuarios, pues algunos comentan que la pareja luce muy enamorada y disfrutando de su matrimonio.

"El amor debe ser como el café fuerte, caliente y diario". Dijo la rapera.

Mientras que otros usuarios no dudaron en criticar a Yailin, pues fueron muy observadores con las fotografías y comentaron lo siguiente: "Hasta para bañarse tiene que maquillarse", "Con la peluca afuera pa' no mojarla", "Mucho filtro", "De qué color será Yailin en persona, las fotos me tienen confundida".

Anuel luce enamorado de su esposa

¿Qué hace Yailin La Más Viral?

La rapera ha compartido el escenario a lado de su esposo

Los usuarios se han cuestionado qué hace la rapera Yailin La Más Viral. La joven de 20 años de edad se ha vuelto popular desde que dio a conocer su romance con el ex de Karol G, por lo que ha tenido la oportunidad de subir al escenario para acompañar a su esposo.

