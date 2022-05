Yailin La Más Viral cambió de look; usuarios criticaron el color de su cabello

A la novia de Anuel AA, Yailin La Más Viral le fascina cambiar de look, pero el nuevo cambio que se hizo en su cabello ha dividido opiniones. El drástico color en su pelo causó todo un revuelo, pues dejó su tono oscuro para lucir su cabello platinado, lo que causó varias críticas.

Y es que, la también cantante no ha dejado de estar en el ojo del público por sus contundentes comentarios, incluso se han burlado de ella, pues ha estado en varias polémicas desde que comenzó su romance con el ex de Karol G, incluso varios han comparado a Yailin con "La Bichota".

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la cantante prohibió pelucas de colores en sus conciertos. En su momento mencionó que es por tema de seguridad, pero los usuarios arremetieron contra ella, y aseguraron que lo hace por la ex novia del cantante.

Yailin La Más Viral se cambió el look

La novia de Anuel presume nuevo look

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la novia de Anuel AA, prefiere no hacerle caso a los comentarios negativos, por lo que decidió publicar una imagen de su nuevo look, pero a algunos usuarios no les gustó el drástico cambio, y expresaron que aún no supera a Karol G.

"Que poco nos atrevemos para lo corto que es la vida". Comentó la novia de Anuel.

A la cantante le llovieron críticas, ya que otros comentaron que debería dejar de usar demasiados filtros en sus fotografías en Instagram, aseguran que luce mejor con su color natural. Mientras que su novio dejó en claro que ama demasiado a la cantante.

¿Cuántos años tiene Yailin novia de Anuel?

Yailin tiene 19 años de edad

La novia del cantante tiene tan solo 19 años de edad, el próximo 4 de julio cumplirá 20 años, varios usuarios aseguraron que tenía entre 27 o 30 años de edad, pero la cantante reveló que apenas tiene 19 años de edad, por lo que ha desmentido que tiene 21 años de edad.

La cantante Yailin La Más Viral cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. La mayoría de las fotografías que comparte en su perfil social aparece con un nuevo look o modelando alguna prenda atrevida, además presume su romance con Anuel AA.

