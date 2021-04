Yahir revela que ha sido tocado sin su consentimiento por algunas mujeres

El ex participante del reality La Academia de TV Azteca, Yahir, confesó durante una entrevista con Ventaneando que él sí ha sido tocado sin su consentimiento por algunas mujeres que son sus fanáticas, ya que le han manoseado las nalgas en más de una ocasión.

“Muchas veces en muchos lados me han agarrado las pompis, la verdad…”, expresó el artista musical.

Y es que el cantante de “Alucinado” explicó que desde que él era concursante del reality de TV Azteca, su compañera Toñita fue quien le creó fama de “nalgón”, por lo que muchas veces sus fanáticas quieren “comprobar” si esto es verdad.

No obstante, Yahir de 42 años explicó que a pesar de que estos “toqueteos” han ocurrido desde hace mucho sin su autorización, él no se siente ofendido o acosado, a pesar de que sabe que es un tema que puede ser sensible para muchos.

“Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera”, comentó el famoso mexicano.

Mira la entrevista al ex académico en el minuto 28:25:

Yahir le enseña a sus hijos a respetar a otros

El ganador del cuarto lugar de la primera generación de La Academia detalló que aunque él no ve mal los “toqueteos” que ha vivido por parte de sus seguidoras, sabe que el acoso sexual es una situación muy delicada que no se debe permitir.

Asimismo, ha tratado de enseñarle a sus dos hijos varones a respetar a los demás, especialmente a las mujeres.

El cantante asegura que su hijo mayor Tristan de 22 años se ha convertido en una persona que respeta mucho a los demás, especialmente a las mujeres/Foto: Infobae

Yahir Othón Parra, nombre completo del músico, aseguró que su hijo mayor Tristan es “todo un caballero” y eso es algo que le alegra mucho, ya que de esta manera sabe que será un ejemplo para Ian, su hijo menor.

