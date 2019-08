Yahir revela detalles sobre el romance de Belinda y Lupillo Rivera

El inesperado romance que surgió entre Lupillo Rivera y Belinda fue durante las grabaciones del reality show de canto: ‘La Voz’, el cual se transmitió por TV Azteca, y donde ambos famosos estuvieron como coaches junto a Yahir y Ricardo Montaner.

Y es que desde entonces, se ha rumorado que entre los famosos existe un romance secreto, el cual siempre han negado, aunque en vano, pues cada que están junto se les sale el amor por los ojos.

Recordemos que ambos cantantes durante la final del reality show cantaron juntos, y las miradas de ambos causaron sensación en las redes sociales, ya que la interprete se veía muy sonriente y enamorada del hermano de ‘La Diva de la Banda'.

Sin embargo, ahora fue su compañero Yahir quien rompió el silencio y habló de la enigmática relación que existe entre Belinda y Lupillo Rivera, pues los rumores de dicho amorío aumentan con los días y la prensa aprovecha de preguntarle a cualquiera que mantenga un vínculo cercano con la pareja.

Yahir, quien también se desempeñó como coach en ‘La Voz’, fue cuestionado por los medios de comunicación, mostrándose muy reservado y discreto respecto al tema.

Quien también fuera hace muchos ayeres participante de ‘La Academia’, aseguró nunca haber sido testigo del romance de sus compañeros, y que en caso de haber existido éste, él nunca vio ni se enteró de nada.

Ante las preguntas de los reporteros, de forma tajante Yahir respondió:

“No, la verdad no, no los he visto, no sé”.