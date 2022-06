Yahir responde a críticas de Toñita por su conducción en 'La Academia'

Yahir se defiende de críticas de Toñita

Fiel a su estilo de opinar sobre los temas, Toñita dejó bien claro que Yahir no es la mejor opción para ser el conductor principal de La Academia, pues indicó que le falta mucha experiencia para dominar el talento frente al micrófono.

Como era de esperarse los internautas atacaron a la cantante, a quién tacharon de envidiosa y de ser poco empática con su compañero de generación.

Luego de las críticas a la conducción de Yahir, la propia famosa es quién revela que el cantante se comunicó con ella para reclamarle sobre sus declaraciones.

A través del programa Chisme no Like con Elisa Beristain, la famosa Negra, como es apodada de cariño, reveló que Jair se puso en contacto con ella para preguntarle sobre sus declaraciones.

“Ya me dijo: -Negra, ¿qué pasó? Ya me estoy preparando. Estoy tomando clases de conducción”. A lo que ella le respondió que no lo sabía, pero que le daba mucho gusto, pues tenía de dos, “tomar las críticas… y te molesten o que te prepares y mejores como sabes hacerlo, porque sabes que eres un fregón”, declaró.

Cómo recordarás Toña opino que para conductor principal ningún hombre de su generación está lo suficientemente capacitado, caso contrario a las mujeres como María Inés o Wendolee.

“Yo creo que la más correcta de nuestra primera generación podría ser una Wendolee, que ella sí tiene esa facilidad para hablar con el público y tratar a la gente, o una María Inés (…)”, indicó en una entrevista.

Dónde ver 'La Academia' 2022

El programa estelar de TV Azteca se transmite el domingo a domingo a las 8 de la noche, sin embargo para esta edición los sábados habrá intensos duelos entre los académicos.

El reality show más escandaloso de la televisión mexicana regresa con sus figuras más polémicas, tales como Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

Actualmente La Academia ya ha expulsado a tres alumnos, siendo Roberto Poot, Esmeralda y recientemente Alejandra.

