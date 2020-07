Yahir recuerda su paso por La Academia 18 años después

A lo largo de los años han habido más de 10 generaciones de La Academia, sin embargo, ninguna está tan fresca en nuestra memoria como la primera generación, la cual nos llenó de emociones, incluso a quienes eramos solo unos niños en esa época, y veíamos con mucha ilusión el reality.

Han pasado 18 años desde que inició dicho certamen de música, y fue Yahir, uno de los finalistas, y probablemente el concursante de dicha generación que más presente está actualmente en el mundo del espectáculo, quien se encargó de recordar este hecho.

Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó una serie de fotografías de su paso por La Academia. En la primera podemos ver a los 14 concursantes en el escenario de los conciertos, mientras que en la segunda foto vemos a el cantante de “Alucinado” abrazando a su hijo Tristán, quien para ese entonces era solo un niño. Y finalmente en la tercera imagen vemos al cantante en el escenario haciendo de las suyas.

“No puede ser.. hoy hace 18 años ya!! Recuerdo con mucho amor, cariño y respeto a todos los que estuvimos ahí.. La oportunidad de mi vida”, publicó.

Por supuesto el actor de Hoy No Me Puedo Levantar recibió cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes no dudaron en decirle lo mucho que lo admiran, y que aunque no fue uno de los tres primeros lugares del certamen, el fue quien se llevó el cariño del público.

“El único finalista que no ganó coche en ese entonces! Pero te ganaste al público y que carreron tienes”, le comentaron.

Yahir puede presumir tener una carrera sólida, lo hemos visto dando conciertos, lo hemos visto en teatro y hasta como coach de La Voz en Tv Azteca, televisora que ha sido su casa durante años, por lo que no nos queda duda que fue el ganador de la gente.