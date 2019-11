Yahir presume sexy foto en la tina bañándose ¡SIN ROPA!

Yahir es uno de los artistas que más sobresalieron de la primera generación de La Academia, y a más de 18 años desde que arrancó el reality, él ya es todo un cantante consolidado, con una carrera discreta pero estable, aunque no llena grandísimos estadios, siempre se mantiene en el gusto de la gente.

Y es que Yahir es un cantante completo pues canta, baila, pero sobre todo tiene un carisma impresionante, y ni que decir, también es guapo, hay que admitirlo.

Yahir nuevamente ha enamorado a sus fans con una foto muy atrevida en sus redes sociales, donde mostró un momento muy relajante en el que aparece disfrutando de un baño de burbujas durante su visita a Cancún, donde, estando sin ropa, se mostró todo mojadito.

Eso sí, su parte noble no apareció en la foto, pues se encontraba debajo del agua, pero no era necesario para suponer que no traía nada puesto en dicha zona íntima.

“Quien soy yo pa decir que no? #CancúnDeMisAmores”, publicó Yahir como pie de foto

La fotografía alcanzó miles de likes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle lo bien y sabroso que luce en esa fotografía, pues se ve su abdomen de lavadero, y su sonrisa encantadora.

“Trágame tierra y escupeme al lado de este bombón”, “Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera... ��”, “Cómo le haces para gustarme tanto?”; “hermosoooo paisaje!!!! Y como sufres condenadotee guapote”, fueron algunos comentarios que le realizaron.

Mira la foto de Yahir

Yahir cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, y le faltan muy poquitos para llegar al millón en dicha red social. Vale la pena resaltar que Yahir ha tenido un buen año, dando funciones de Jesucristo Superestrella en todo el país.

