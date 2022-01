Yahir podría abrir su cuenta de OnlyFans, ¿Le hará la competencia a su hijo?

El cantante reveló que le gustaría ingresar a la plataforma/Foto: Radio Fórmula

Yahir no descarta la posibilidad de abrir su cuenta de OnlyFans, la plataforma que se ha hecho popular por tener contenido para adultos. Sin embargo, el cantante aseguró que si él llega a publicar contenido en este sitio web no será nada pornográfico ni erótico.

El ex académico le gustaría ingresar a la plataforma pero para compartir con su público rutinas de ejercicio: “Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicio, de rutinas… yo creo que sí. Por ese lado sí me gustaría, nada más”, detalló el artista, según el programa De Primera Mano.

Como te informamos en La Verdad Noticias, recientemente el hijo mayor del cantante, Tristán Othón debutó como actor porno en OnlyFans, donde informó que participarían en películas gay, algo con lo que el cantante de “Alucinado” no está de acuerdo.

Yahir no tendría contenido para adultos en OnlyFans

El cantante suele presumir su figura en redes sociales/Foto: Instagram

A diferencia de otros famosos que disfrutan de mostrar mucho más de su figura, Yahir no compartiría contenido para adultos si llega a abrir su cuenta, ya que aseguró que “no es lo suyo”.

“OnlyFans abarca muchas cosas y no entraría al tema pornográfico o subido de tono, no es por ahí. Las redes son una carta de presentación para muchas cosas y eso no es lo mío”, reflexionó el intérprete de 42 años de edad quien suele publicar fotos enseñando su musculatura en Instagram.

Yahir rechaza que su hijo sea actor porno

Tristán Othón publica contenido explícito en su OnlyFans/Foto: Televisa

Tristán de 23 años de edad ha estado envuelto en la polémica en los últimos meses tras declararse bisexual y estrella del cine para adultos, algo que el ex académico ha rechazado no por la orientación sexual, sino porque no está de acuerdo con que su hijo quiera “dinero fácil”.

Recordemos que el hijo mayor de Yahir recayó en sus problemas de adicciones y por lo cual, decidió abrir su OnlyFans presuntamente con la finalidad de ganar dinero suficiente para sus adicciones; se dice que Tristán ganó más de 100 mil pesos tras publicar su primer video erótico.

