Yahir no estará en festejo de “La Academia 20 Años” y hace fuertes revelaciones

El cantante y actor Yahir, quien ganó el cuarto lugar durante la Primera Generación de La Academia en 2002, reveló que no ha sido invitado a participar en los festejos de “La Academia 20 Años”, reality show de TV Azteca que se estrenará durante este 2022.

En una entrevista con el medio Infobae, el intérprete de “Alucinado”, que actualmente forma parte de las filas de Televisa, señaló que no estará en el nuevo programa: “No, fíjate, no he recibido nada, no he recibido ninguna invitación de nada, y pues nada, yo sigo en los proyectos, a seguirle dando en lo que estoy”.

“Si quieren hacer algún festejo o alguna cosa, no sé cómo vayan, pero yo creo que ya va un poquito tarde el asunto, porque ya es en estos días...”, expresó Yahir, considerado uno de los ex académicos más exitosos, y que sigue vigente con su música.

Yahir lo mucho que sufrió durante su estadía en La Academia

El proyecto televisivo consolidó el inicio del fenómeno de los realities musicales en la pantalla mexicana y una marca rentable para TV Azteca, pues aquella primera generación consiguió importantes logros: como el récord en rating de la televisora y un disco de diamante por más de un millón y medio de discos vendidos.

A pesar de que el concurso de canto fue lo que llevó a la fama al cantante de 43 años de edad, reveló que su estadía en el programa de TV Azteca no fue la mejor y que incluso pensó en renunciar al reality.

“¿El peor recuerdo que tengo de aquella época? No me lo vas a creer, pero yo sufrí mucho y me quería salir de La academia, yo creo que como al mes, más o menos, me quería salir del proyecto porque no teníamos un área donde poder respirar aire puro, estábamos encerrados, totalmente encerrados”, declaró.

“A raíz de eso yo creo que les cayó el 20 y nos pusieron un patio con una canastita de básquet y todo el rollo, y de repente, cuando teníamos ensayos nos dejaban estar un ratito en la puerta y tomar el aire puro”, recordó el también actor de musicales como “Hoy no me puedo levantar” y “Jesucristo Superestrella”.

Yahir recuerda que le pidió a quienes estaban a cargo de La Academia que les dieran oportunidad de salir un poco al exterior para no sentirse tan encerrados en la casa-escuela:

“Entonces llegó el momento en que yo les dije ‘bueno, o hacemos esto, déjenos salir a respirar un rato o qué onda, o me voy’, y sí, gracias a Dios fui escuchado y ya nos empezaron a dejar un poquito más respirar. Me sentía totalmente (como que me asfixiaba)”, relató.

Yahir manda un mensaje a quienes participarán en La Academia 20 Años

El intérprete de “Fue ella, fui yo”, no dudó en enviarle un mensaje a aquellos jóvenes que buscan una oportunidad para brillar en la edición de La Academia 20 Años: “Yo a los participantes les digo que no dejen de prepararse, que La academia es un paso bien importante, estar ahí, aprender, estudiar, todo..”.

“Pero que le metan ahí esa misma disciplina con la que trabajen ahí, creo que va a ser muy importante llevarla a más, llevarla a que sea un estilo de vida, que sea una parte súper importante, un cimiento súper importante de su carrera”, afirmó Yahir.

