Yahir explota contra su hijo Tristán tras anunciar su debut en cine para adultos

Luego que Tristán Othón Fierros, hijo de Yahir concedió una entrevista pública en donde señaló como culpable de sus adicciones a su padre, fue el mismo ex alumno de ‘La Academia’ quien salió a su defensa y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Todo empezó cuando el joven reveló que el cantante fue el culpable de sus adicciones a sustancias psicoactivas, pues dijo, fue éste quien presuntamente comenzó con los tratamientos para controlar su hiperactividad desde su corta edad.

“Me empezaron a medicar como a los 9 o 10 años en una primaria especial donde estaba; me daban concerta, anfetaminas, que vuelve adictos a los niños”, detalló el hijo del cantante.

Y es que, recientemente, Tristán confesó su bisexualidad e interés por el mundo del cine para adultos, incluso reveló con quien hizo su primer video para la plataforma de OnlyFans, por lo que tras el escándalo, el ahora el intérprete de “Fue ella, fui yo” rompió el silencio y habló sobre las diferencias con su hijo.

Yahir explota contra Tristán

El cantante y su hijo.

Tras las declaraciones del joven, el cantante se mostró desconcertado cuando fue cuestionado sobre la salud de su hijo, quien al parecer actualmente enfrenta una recaída en las drogas y en medio de este proceso anunció su debut en el cine para adultos.

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy’ de Televisa, el intérprete señaló: “parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte, después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”.

Respecto a la decisión de Tristán Othón Fierros de 23 años de edad, de debutar en el cine para adultos, el cantante respondió: “que sea bisexual, la verdad, a mí no me molesta en lo absoluto, lo que sí es la cuestión en cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción, yo no puedo apoyarlo en eso”.

¿Quién es Tristán Othón Fierros?

Tristán Othón Fierros

Tristán, hijo de Yahir se vio envuelto en gran polémica tras anunciar que se estrenó en OnlyFans con su novio para impulsar su carrera como actor en el cine para adultos, esto, tras declararse abiertamente bisexual. El joven de 23 años de edad es reconocido en el mundo artístico por su famoso papá, pese a que no eligió seguir los pasos del ex alumno de La Academia en la música.

