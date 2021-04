Yahir opina sobre el escándalo de Enrique Guzmán y le llueven duras críticas en las redes sociales; aquí en La Verdad Noticias te decimos que pasó. Resulta que el ex académico defendió al veterano cantante de las acusaciones de Frida Sofía.

En entrevista para Sale El Sol, Yahir fue cuestionado sobre el escándalo de Enrique Guzmán, pero se limitó a decir que espera que pronto pueda encontrar paz: “Deseo de todo corazón que esto pase a un lado positivo, que todo esto se arregle, que todo esto les dé paz en el alma, porque me imagino que han de estar viviendo algo muy triste, horrible”.

Asimismo, el ex académico reveló que para él, Enrique Guzmán debe ser respetado, e incluso señaló que es un gran amigo: “Para mí se merece todo el respeto. A mí, desde que empecé en La Academia me ha apoyado, todo el tiempo me ha jalado, entonces, la verdad, yo tengo puras cosas buenas qué decir de Don Enrique Guzmán”.

Por último, dio detalles de su amistad con Enrique Guzmán, la cual asegura, es muy pesada: “Tenemos una amistad tremenda, muy llevada, llevadamente pesada, pero él es así y si él tiene ese rollo, yo también. Nos decimos groserías, nos pintamos el dedo, nos la mentamos, o sea, todo el tiempo estamos jodiendo uno al otro”.

Enrique Guzmán y el día que llamó "j*tito chistoso" a Yahir

Enrique Guzmán causó gran polémica en 2020 al llamar "J*tito Chistoso" a Yahir; el ex académico asegura que su amistad es muy pesada.

Las declaraciones de Yahir sobre Enrique Guzmán no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes le recordaron que hace apenas un año, él le insultó al llamarlo “J*tito chistoso” en una conferencia de prensa. Cabe destacar que el comentario del rockero fue tachado como homofóbico y recibió duras críticas en las redes sociales.

Algunos cibernautas consideran que Yahir no debería defender a Enrique Guzmán, sobre todo por que las acusaciones de Frida Sofía son un tema serio. Hasta el momento, el ex académico no ha reaccionado a las críticas que recibe en redes sociales, por lo que te recomendamos seguir leyendo La Verdad Noticias para mantenerte actualizado.

¿Crees que Enrique Guzmán es inocente? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales