Yahir SIN ROPA fue captado en las playas de Sonora ¡Verano caliente!

Yahir es uno cantantes sonorenses más guapos que existen en México y es que desde que resaltó con su talento vocal en la Academia de Tv Azteca, no ha dejado de ser uno de los cantantes sobresalientes.

Tal parece que en esta temporada Yahir, se ha olvidado de la cuarentena por Covid-19 un momento y ha disfrutado del sol y el mar al nadar en las playas de San Carlos, Sonora con una pequeña tabla que lo mantiene a flote y con la que está robándose las miradas.

En la imagen se puede apreciar que Yahir con lentes oscuros y nadando sin preocupación alguno en el amplió mar con una pequeña tabla para mantenerse a flote ha deleitado la pupila de sus millones de fans que sin pudor lo piropearon, pues raras veces el cantante se presume con muy poca ropa.

La reacción de los fans de Yahir

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la ardiente publicación se encuentran los siguientes: “Papasito", "Si te doy y no consejos", "Eres perfecto", "Me fascinas todito", "Te como", entre muchos más.

No se puede negar que Yahir se ha convertido en uno de los pocos participantes de La Academia que pudo triunfar en el mundo de la música, pues su talento le ha permitido consagrarse como uno de los cantantes más populares de nuestro país al contar con una exitosa trayectoria artística.

Es por eso que Yahir, quien es el actor de la obra "Hoy no me puedo levantar” ha recibido duras críticas en las redes sociales en más de una ocasión y todo por ser originario de Hermosillo, Sonora; pero dichas burlas parecían no tener alguna importancia para él hasta que el día de hoy decidió responder a todos sus haters a través de su cuenta de Instagram.