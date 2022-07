Yadhira Carrillo sufre terrible enfermedad desde que su esposo está en la cárcel

La actriz ha sufrido demasiado al ver que su esposo ha pasado tres años encerrado en la cárcel.

Yadhira Carrillo preocupó a sus fieles seguidores al revelar que su salud se ha visto mermada desde que su esposo Juan Collado fue detenido y enviado al Reclusorio Norte tras ser señalado de cometer los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La actriz de telenovelas ofreció una breve entrevista a los medios de comunicación que esperaban su llegada a las instalaciones del Reclusorio Norte, a quienes le confesó que en ese momento no se encontraba presentable para mostrarse ante las cámaras debido a un pequeño problema que tenía en el rostro.

Fue en julio del 2019 cuando el esposo de la actriz fue detenido por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento… No estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda para, pero aquí estoy con ustedes”, declaró Yadhira Carrillo mientras reía ante la cámara.

Al ser cuestionada sobre su estado de salud, ella confesó que la detención de Juan Collado y otras situaciones le han causado mucho estrés, lo que ha provocado que padezca de presión alta, un problema de salud muy común en México: “A raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja… Me duele mucho la cabeza, difícil”.

Yadhira Carrillo cree en la inocencia de Juan Collado

Por otro lado, la protagonista de ‘Barrera de Amor’ volvió a asegurar que Juan Collado es inocente y que está pagando muy caro por los errores cometidos por otras personas: “Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya”.

Finalmente, Yadhira Carrillo dejó en claro que apoyará a su esposo en este difícil momento hasta el día que se muera: “Para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada”.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del minuto 27:26.

¿Qué ha sido de la vida de Yadhira Carrillo?

La actriz puso en pausa su carrera artística para enfocarse por completo en el problema de su esposo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yadhira Carrillo puso en pausa su carrera para enfocarse por completo a apoyar a Juan Collado, quien se encuentra detenido desde julio del 2019. Pese a las ofertas por volver al mundo de las telenovelas, ella ha dicho que su regreso actoral ocurrirá cuando su esposo quedé en libertad.

